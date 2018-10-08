«Таттелеком» выступил против реформы роуминга — СМИ

Региональные сотовые операторы, в том числе «Таттелеком», направили в правительство РФ письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге.

Операторы утверждают, что не смогут компенсировать потери из-за оплаты полной стоимости роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети. Это может привести к уходу с рынка таких компаний или резкому росту их тарифов, передает «Коммерсант».



«Как и у крупнейших операторов сотовой связи, основной рост у региональных компаний уже позади. Сохраняется динамика лишь у «Таттелекома», который еще находится в процессе перезапуска сети после приобретения ее у поволжского оператора СМАРТС»,— добавил партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

Отмечается, что вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. Кроме представителей «большой четверки» операторов присутствовали «Мотив» (Свердловская, Курганская области и ХМАО) и «Таттелеком» (Татарстан).

Ранее ФАС оштрафовала операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) на 750 тысяч рублей по делам о национальном роуминге.