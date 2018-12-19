В Удмуртии 24 декабря отключат центральные телеканалы

Филиал РТРС «Удмуртский РРТПЦ» произведет внеплановое отключение передающего оборудования, задействованного в эфирной трансляции телерадиопрограмм в регионе.

Как рассказали в пресс-службе Ижевска, в связи с проведением монтажных работ отключение пройдет 24 декабря, с 01.00 до 03.00. На два часа прекратят вещание следующие каналы: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель, ОТР, «ТВ Центр».

Напомним, ранее сообщалось, что треть телевизоров в России не готова к цифровому вещанию.