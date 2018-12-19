Душан Алимпиевич: «Каждый матч важен для нас, мы хотим выйти в следующий раунд»

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 2-го тура Группы «L» Кубка ФИБА-Европа против «Лейдена», который состоится в Нидерландах в среду, 19 декабря:

— Каждый матч важен для нас, поскольку мы хотим выйти в следующий раунд Кубка ФИБА-Европа. Сейчас нам предстоит встреча с «Лейденом», который обычно играет короткой скамейкой из шести ключевых баскетболистов. Они очень быстры в переходе и могут набирать много очков. Мы должны контролировать нашу защиту против них, а также добавить агрессивности. Для нас крайне важно сохранить тот победный импульс, который мы получили в предыдущих матчах, и показать еще одну хорошую игру, потому что после Лейдена нас ожидает очень тяжелый и важный поединок в Астане, — сказал наставник саратовского клуба.