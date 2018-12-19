МЧС объявило в Самарской области штормовое предупреждение из-за измороси и гололеда

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение до 20 декабря.

В региональном ГУ МЧС предупреждают жителей о резком ухудшении погоды. Так, местами по области ожидается изморось и гололед. 19 декабря температура воздуха составит от -8 до -13°C. Похолодание усилится в ночь на 20 декабря. Столбик термометра опустится до -24°C, днем до -15°C.

Из-за погодных условий спасатели рекомендует жителям не ходить и не стоять рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и карнизами домов, а также подготовить зимнюю обувь. Водителей сотрудники МЧС призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании в Пермском крае до -30°С.