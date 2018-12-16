Синоптики: на следующей неделе в Пермском крае может похолодать до -30°С

Синоптики предупреждают, что на следующей неделе в Пермском крае ожидается постепенное похолодание. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра может опуститься до -30°С.

В понедельник, 17 декабря, в Перми и крае ожидается теплая погода в районе -4°С, передает v-kurse.ru. В ночь на вторник, 18 декабря, ожидается похолодание до 10 градусов мороза. Днем столбик термометра может подняться на пару делений.

Серьезное похолодание начнется со среды, 19 декабря. Днем в Перми будет -11… -15 градусов. Такая погода простоит до конца рабочей недели, а к выходным похолодает еще сильнее.

Днем в субботу, 22 декабря, ожидается от -16°С до -19°С, а ночью похолодает до -30°С. Днем в воскресенье сохранится сильный мороз -25°С … -29°С, а в ночь на понедельник 24 декабря может похолодать еще сильнее — до -33°С.