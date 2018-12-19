В России достигло максимума число сожалеющих о распаде СССР

Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, увеличившись до 66%.



В течение 10 лет до этого показатель не превышал отметки выше 61%, в 2017 году составил 58%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Среди основных причин — разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — заявила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

По данным опроса, большинство ностальгирующих по СССР — люди от 55 лет, в последние два года наблюдается рост таких настроений в том числе среди молодежи 18—24 лет.

