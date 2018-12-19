Правительство Татарстана увеличило размер грантов для сельских муниципалитетов до 1,5 млн рублей

Кабмин РТ впервые за четыре года увеличил размер гранта на покупку оборудования для зимнего содержания дорог для сельских муниципалитетов. Его размер вырос с 1 до 1,5 млн рублей.

Об этом на XIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» сообщил председатель ассоциации Экзам Губайдуллин.



По словам Губайдуллина, распоряжение о новом размере грантов было издано на днях по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова

«Уже в будущем году 104 сельских муниципалитета смогут купить трактора с навесным оборудованием!» — сообщил Губайдуллин.

Об остальных новостях съезда Совета муниципальных образований РТ читайте в материале «Реального времени».