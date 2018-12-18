Каждый 10-й житель России связывает рост цен на бензин с алчностью нефтяников

Почти каждый десятый житель России (9%) считает, что причиной роста цен на бензин является алчность нефтяных компаний и их стремление к наживе. Это следует из опроса ФОМ, проведенного в ноябре этого года в 53 регионах и 104 населенных пунктах России среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов.

При этом 32% граждан затруднились назвать причину удорожания бензина (самый популярный ответ), 8% опрошенных связали рост цен с плохой работой руководства страны и экономической политикой государства.

О том, что цены на бензин в их регионе за последнее время значительно выросли, заявила половина (50%) респондентов. Это меньше, чем во время аналогичного июньского опроса. В то же время 20% россиян считают, что бензин в их регионах подорожал незначительно, еще 7% опрошенных не заметили роста цен.