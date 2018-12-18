Эксперт спрогнозировал на сегодня курс доллара ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,35—66,95 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Накануне рубль получил поддержку на фоне налоговых платежей в бюджет. По словам эксперта, данная тенденция сохранится всю текущую неделю. Одним из важных факторов сегодня станет публикация параметров аукционов Минфина, а также итоги первого дня заседания FOMC ФРС США.

Продолжает появляться санкционная риторика. Так вчера спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США могут ввести новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, что 17 декабря эксперт спрогнозировал курс доллара к рублю на уровне 66,35—66,85 за 1$

