«Нефтехимик» перебросал «Трактор» со счетом 37:9, но проиграл 0:1

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нижнекамцы перебросали соперника со счетом 37:9, но так и не смогли пробить голкипера челябинцев Василия Демченко. Отметим, что за второй и третий периоды «Трактор» нанес всего три броска в створ ворот.

«Нефтехимик» в Восточной конференции в данный момент занимает 10-е место, набрав 34 очка.