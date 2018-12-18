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«Нефтехимик» перебросал «Трактор» со счетом 37:9, но проиграл 0:1

00:13, 18.12.2018

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от «Трактора» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нижнекамцы перебросали соперника со счетом 37:9, но так и не смогли пробить голкипера челябинцев Василия Демченко. Отметим, что за второй и третий периоды «Трактор» нанес всего три броска в створ ворот.

«Нефтехимик» в Восточной конференции в данный момент занимает 10-е место, набрав 34 очка.

СпортХоккей Татарстан
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