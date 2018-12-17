Азиатско-Тихоокеанский банк хотят приобрести три инвестора — ЦБ

Интерес к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) проявили три инвестора, в том числе один иностранный.

«Есть как минимум три письма, которые направлены в Банк России, об интересе к участию в конкурсе [на покупку АТБ]. И есть устные заявления. В одном случае из трех присутствует иностранный инвестор», — сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

Он отметил, что банк со временем вернул себе практически всех потерянных клиентов. Так, если объем вкладов физлиц в банке сокращался и достигал до 42,7 млрд рублей, а объем депозитов юрлиц — до 4 млрд, то к началу декабря население и ИП хранили в АТБ уже 55 млрд рублей, а компании — 12,8 млрд рублей, пишет News.ru.

Ранее Банк России объявил о проведении 14 марта открытого аукциона по продаже акций санируемого «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ).

Стартовая цена составит 9,86 млрд рублей, минимальная — 6 млрд рублей.