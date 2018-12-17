Календарь с Путиным стал лидером продаж в Японии

Календарь с фотографиями президента России Владимира Путина на 2019 год стал хитом в Японии и продается лучше, чем с японскими знаменитостями.



На втором месте по популярности расположился японский актер Кэи Танака, на третьем — действующий чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию среди мужчин Юдзуру Ханю, сообщает The Guardian со ссылкой на правообладателя полиграфической продукции.

Японцы начали скупать календари с Путиным за две недели до конца года. Календари с Путиным продают в Японии с 2016 года, но еще никогда не выходили в лидеры продаж.

Отмечается, что многих японцев, особенно женщин, привлекает брутальность и стиль Путина.

