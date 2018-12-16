Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте (ЕП) из-за вероятной боязни критики в свой адрес.



Во вторник, 11 декабря, в Страсбурге в Европейском парламенте обсуждался доклад евродепутата из Германии Михаэля Галера по вопросам выполнения Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом, пишет RT.

После обсуждения были запланированы дебаты, участие в которых, как отметил экс-дипломат, формально должен был принять Порошенко.

«Вместо этого он поехал в Брюссель… На этих дебатах говорилось очень много плохого», — сказал Волошин.

Ранее Европейский парламент осудил реализацию проекта трубопровода «Северный поток — 2» и потребовал его аннулировать. Парламентарии также отметили ключевую роль Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.