Европарламент выступил против «Северного потока — 2»

Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода «Северный поток — 2».



«Европарламент осудил строительство газопровода «Северный поток — 2», так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией», — сообщает ТАСС.

Парламент также заявил о ключевой роли Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения и потребовал «аннулировать данный проект».

Ранее сообщалось, что на Украине призвали пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Напомним, отказаться от «Северного потока — 2» европейцев уговаривал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока — 2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.

