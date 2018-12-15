Председателем Союза композиторов Башкирии осталась дочь Загира Исмагилова

В Уфе председателем Союза композиторов Башкирии вновь избрана Лейла Исмагилова. Дочь знаменитого Загира Исмагилова будет возглавлять организацию еще пять лет.

15 декабря в Уфимском институте искусств состоялось отчетно-выборное собрание организации, передает «Башинформ». В работе собрания приняли участие председатель правления Союза композиторов России и Татарстана Рашид Калимуллин, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова, заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков.

Было также выбрано правление организации, в которое вошли известные композиторы Рафаил Касимов, Салават Сальманов, Валерий Скобелкин, Лидия Ризванова, Шаура Сагитова, музыковеды Евгения Скурко и Инна Половянюк.

Сегодня в Союзе композиторов состоят 47 человек, из них 30 композиторов и 17 музыковедов. Рашид Калимуллин высоко оценил работу творческого союза Башкортостана, назвав его сильнейшим в России.

Напомним, что Загир Исмагилов родился в 1916 году. Он автор оперы «Салават Юлаев» и балета «Журавлиная песнь». Его именем был назван Уфимский государственный институт искусств, ныне Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова. В ней преподает и Лейла Исмагилова.