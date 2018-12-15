Силуанов допустил введение моратория на проверки для самозанятых при их легализации

Министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность введения моратория на определенные виды проверок для легализовавшихся самозанятых россиян.



«Мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться, и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — приводит ТАСС слова Силуанова на совместной коллегии финансовых органов Республики Татарстан.

Он отметил, что речь не идет о случаях, которые угрожают жизни и здоровью.

«Здесь надо еще раз дополнительно посмотреть. А так… наверное нужно, я согласен, мораторий осуществить с тем, чтобы условия не менялись при переходе на легальное [положение]», — добавил Силуанов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также отметил, что нужно не пугать самозанятых проверками контролирующих органов, а наоборот поощрять их при легализации.

Напомним, что с 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.

Ранее Минниханов обсудил налог для самозанятых с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилом Мишустиным.