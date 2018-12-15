Новости экономики

13:17 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Силуанов допустил введение моратория на проверки для самозанятых при их легализации

12:53, 15.12.2018
Силуанов допустил введение моратория на проверки для самозанятых при их легализации
Фото: kremlin.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность введения моратория на определенные виды проверок для легализовавшихся самозанятых россиян.

«Мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться, и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — приводит ТАСС слова Силуанова на совместной коллегии финансовых органов Республики Татарстан.

Он отметил, что речь не идет о случаях, которые угрожают жизни и здоровью.

«Здесь надо еще раз дополнительно посмотреть. А так… наверное нужно, я согласен, мораторий осуществить с тем, чтобы условия не менялись при переходе на легальное [положение]», — добавил Силуанов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также отметил, что нужно не пугать самозанятых проверками контролирующих органов, а наоборот поощрять их при легализации.

Напомним, что с 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.

Ранее Минниханов обсудил налог для самозанятых с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилом Мишустиным.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок