В Казани появится производство медицинских имплантатов

Казанская компания «Анатомика» запустит производство комплектующих металлических имплантатов для соединения костей — винтов, пластин, стержней. Общая стоимость проекта составляет 95,2 млн рублей.



Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) выделит заем компании на 42,1 млн рублей. Еще 18,1 млн рублей в предприятие вложит Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

«Медицинские учреждения смогут использовать комплектующие для формирования многокомпонентных имплантатов непосредственно в самом учреждении. Также в планах предприятия формирование готовых комплектов для заказчиков», — говорится в сообщении ФРП.

Согласно информации на сайте ФРП, заем будет предоставлен на срок до пяти лет. В первые три года ставка составит 1%, в последующие — 5% годовых.