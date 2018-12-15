Новости происшествий

11:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии грузовик повредил жилой дом

09:41, 15.12.2018
В Башкирии грузовик повредил жилой дом
Фото: 02.mchs.gov.ru

Накануне в Башкирии грузовик Scania врезался в жилой дом в селе Кармаскалы. На крутом повороте водитель не справился с управлением и, пробив забор, повредил здание.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», грузовой автомобиль Scania двигался по улице Рафикова в сторону деревни Карламан.

Местные жители в социальных сетях предполагают, что у большегруза отказали тормоза. Однако на этом повороте подобные аварии происходят не впервые, необходимо установить отбойники, считают жители села.

По информации регионального МЧС, авария произошла в 14.55. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна единица техники.

Напомним, что в ноябре в Уфе автовоз врезался в здание. Один из легковых автомобилей съехал на крышу дома.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты