В Башкирии грузовик повредил жилой дом

Накануне в Башкирии грузовик Scania врезался в жилой дом в селе Кармаскалы. На крутом повороте водитель не справился с управлением и, пробив забор, повредил здание.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», грузовой автомобиль Scania двигался по улице Рафикова в сторону деревни Карламан.

Местные жители в социальных сетях предполагают, что у большегруза отказали тормоза. Однако на этом повороте подобные аварии происходят не впервые, необходимо установить отбойники, считают жители села.

По информации регионального МЧС, авария произошла в 14.55. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна единица техники.

Напомним, что в ноябре в Уфе автовоз врезался в здание. Один из легковых автомобилей съехал на крышу дома.