В Уфе автовоз Renault врезался в дом

Накануне в Уфе автовоз Renault с грузом врезался в дом. Часть автомобилей пострадала, один из них почти закатился на крышу здания.

В уфимском управлении ГИБДД сообщили, что авария произошла около шести часов вечера в воскресенье, передает «Российская газета».

Причиной происшествия стало нарушение водителем правил дорожного движения.

«Он не обеспечил безопасность движения задним ходом и допустил наезд на препятствие», — приводит издание слова инспектора по пропаганде ГИБДД Уфы Зухры Рахматуллиной.

Напомним, что сегодня глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов выложил видеозапись с пьяной виновницей ДТП в Стерлитамаке.