В Уфе автовоз Renault врезался в дом
Накануне в Уфе автовоз Renault с грузом врезался в дом. Часть автомобилей пострадала, один из них почти закатился на крышу здания.
В уфимском управлении ГИБДД сообщили, что авария произошла около шести часов вечера в воскресенье, передает «Российская газета».
Причиной происшествия стало нарушение водителем правил дорожного движения.
«Он не обеспечил безопасность движения задним ходом и допустил наезд на препятствие», — приводит издание слова инспектора по пропаганде ГИБДД Уфы Зухры Рахматуллиной.
Напомним, что сегодня глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов выложил видеозапись с пьяной виновницей ДТП в Стерлитамаке.Происшествия Башкортостан
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