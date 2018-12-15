Малый и средний бизнес сможет получить более 1 трлн рублей кредитов в 2019 году

Российские предприятия малого и среднего бизнеса в 2019 году могут получить более 1 трлн рублей банковских кредитов по ставке 8,5% годовых.



«1,1 трлн рублей в следующем году малый бизнес получит кредитов под 8,5%. Причем весь портфель [кредитов] малого бизнеса — чуть больше 6 трлн рублей», — цитирует ТАСС президента «Опоры России» Александра Калинина.

Отмечается, что отбор банков для участия в программе субсидирования кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) начнется в январе.

Ранее Банк России напомнил, что с 1 января 2019 года малый бизнес сможет страховать банковские вклады. Предприниматели смогут рассчитывать на такое же возмещение, как и физлица, — 1,4 млн рублей.