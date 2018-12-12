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Центробанк напомнил о возможности застраховать вклады для малого бизнеса

14:44, 12.12.2018
Центробанк напомнил о возможности застраховать вклады для малого бизнеса
Фото: cbr.ru

Центробанк напомнил, что с 1 января 2019 года малый бизнес сможет страховать банковские вклады. В ЦБ разъяснили алгоритм действий для субъектов МСП.

Предприниматели смогут рассчитывать на такое же возмещение, как и физлица, — 1,4 млн рублей, говорится в сообщении регулятора.

  • Вклад необходимо размещать в банке, который имеет право работать с деньгами физических лиц и является участником системы страхования вкладов (ССВ).
  • Чтобы получить выплаты, компания должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сейчас реестр субъектов МСП насчитывает 251 730 компаний. Данных о том, сколько средств держат в банках такие предприятия, пока нет, отмечают «Ведомости».

Напомним, что после краха «Татфондбанка» остро встал вопрос о средствах малого бизнеса, поскольку именно эти деньги оказались не застрахованы.

ЭкономикаБанкиБизнес
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