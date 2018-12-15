Тренер Медведевой приедет в Россию, чтобы поддержать ее в борьбе с Загитовой

Фото: David J. Phillip / AP

Тренер Евгении Медведевой приедет вместе с ней на чемпионат России по фигурному катанию в Саранске.



На соревнованиях канадец будет поддерживать и наставлять Медведеву в ее противоборстве с основной соперницей – подопечной Этери Тутберидзе Алиной Загитовой, пишут «Дни.ру».

Отмечается, что Орсер планировал пропустить чемпионат в России, а поддержать своего подопечного Юдзуру Ханю на чемпионате в Японии. Но спортсмен пропустит соревнования из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова возглавила по итогам года рейтинг первенства мира по одиночному и парному катанию и танцам на льду ISU среди девушек.