Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в Финале четырех

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» сегодня обыграл «Кузбасс» из Кемерово в матче Финала четырех Кубка России.



Игра прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (20:25; 25:22; 25:18; 25:22).

В финале казанский клуб встретится с питерским «Зенитом», который ранее одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя со счетом 3:1.

Следующий матч казанцы проведут 20 декабря против бельгийского «Кнака» в рамках Лиги чемпионов.