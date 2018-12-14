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Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в Финале четырех

21:19, 14.12.2018
Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в Финале четырех
Фото: zenit-kazan.com

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» сегодня обыграл «Кузбасс» из Кемерово в матче Финала четырех Кубка России.

Игра прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (20:25; 25:22; 25:18; 25:22).

В финале казанский клуб встретится с питерским «Зенитом», который ранее одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя со счетом 3:1.

Следующий матч казанцы проведут 20 декабря против бельгийского «Кнака» в рамках Лиги чемпионов.

СпортВолейбол Татарстан
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