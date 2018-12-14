Что чаще всего россияне покупают в продуктовых магазинах

В мультиформатной розничной компании X5 Retail Group провели аналитическое исследование потребительского спроса за 2018 год.



Чтобы сформулировать основные цели покупателей в продуктовых магазинах, эксперты по большим данным X5 Retail Group проанализировали содержание 3,7 млрд чеков торговой сети «Пятерочка» в 64 регионах России.

Известно, что чаще всего покупатели посещают магазины вечером, поэтому аналитики Х5 отдельно проанализировали запросы в это время суток и объединили их в группу «Ужин». К такому типу были отнесены продуктовые корзины со средней стоимостью и рассчитанные для одного приема пищи.

В десятку самых популярных товаров категории «Ужин» вошли твердый и полутвердый сыры, пельмени, пастеризованное молоко, сосиски, кофе, курица, колбаса, томаты, белый хлеб. 3% всех покупок составил сыр, по 2,7% — пельмени и молоко.

По результатам исследования, жители Алтайского края (4,5% от общей суммы чеков), Ярославской и Новосибирской областей (3,6% и 3,5% соответственно), Пермском крае (3,4%), Костромской и Московской областей (по 3,3%) чаще всего покупают вечером пельмени. Курицу на ужин предпочитают в Чувашии (4,2% суммы вечерней закупки), Калмыкии (3,2%), Марий Эл (3%), Нижегородской, Новгородской и Курганской областях (по 2,9%).

Сосиски были наиболее популярны как блюдо для ужина в Ярославской, Владимирской (по 3% затрат в чеке) и Московской областях (2,9%). При этом в Московской, Костромской, Ярославской, Ивановской областях чаще, чем в других регионах, покупали готовые блюда.

В список самых популярных продуктов по итогам года также вошли растворимый кофе, молоко, кефир и пиво.





Партнерский материал