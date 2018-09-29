Вице-губернатор Воронежской области уволился на два дня и получил за это 23 оклада

Заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов при увольнении 15 сентября получил положенные 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Через два дня он вновь был назначен вице-губернатором без приставки «врио». Внимание на это обратил telegram-канал «Незыгарь», который выложил соответствующие документы.

«Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», — приводит «Коммерсант» слова источника.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев уверен что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, которые получил его зам, и пообещал дать более развернутые комментарии 1 октября.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что тратит деньги на рабочие нужды и благотворительность. Из-за этого у нее от зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов. «Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще», — поделилась она.