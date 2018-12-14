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Экс-мэру Чайковского грозит до семи лет колонии за превышение должностных полномочий

15:34, 14.12.2018
Экс-мэру Чайковского грозит до семи лет колонии за превышение должностных полномочий
Фото: pixabay.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Чайковский Алексея Третьякова.

Установлено, что в 2017 году обвиняемый незаконно предоставил подчиненной служебное жилья. Впоследствии данная квартира незаконно была обращена в собственность ее родственницы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд. За указанное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, рассказали в прокуратуре Пермского края.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову.

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