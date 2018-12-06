Экс-мэр Оренбурга останется в СИЗО до января

Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок содержания под стражей бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову.

В рамках заседания следственные органы обратились с ходатайством о продлении ареста на два месяца. Защита подсудимого просила изменить меру пресечения на домашний арест.

В результате суд продлил срок ареста Арапову до 8 января 2019 года, пишет «Интерфакс».

Напомним, экс-глава города Евгений Арапов был задержан следователями в августе этого года. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Накануне ему продлили срок ареста до февраля.