Александр Кадейкин: «Играть было одно удовольствие»

Нападающий сборной России и уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал «Чемпионату» победу над Швецией (2:3 б) в матче Кубка Первого канала.



— В первых двух периодах были моменты, когда что-то не получалось. Навязывали борьбу, старались, но нейтральные шайбы часто оставались за шведами. Тренеры обращали на это внимание. В третьем периоде мы начали цепляться за них — игра уже пошла в другом ключе. И, конечно, гол в большинстве помог — получили заряд эмоций и на этой волне сравняли счет. Получилось, что мы с Сергеем Андроновым вели борьбу «два в два» в углу, он откинул мне шайбу, а потом Влад Гавриков хорошо открылся под передачу и попал.

Я был заявлен 13-м нападающим, но начал играть уже в начале первого периода. Было немного тяжело из-за того, что пропустил первые смены, потом нужно было сразу войти в ритм — это было главным. Перед третьим периодом тренерский штаб поменял звенья, а до этого я играл в своих сочетаниях — в этом плане никаких проблем не было.

Главный итог — наша победа, с хорошим настроением готовимся к следующему матчу. Для меня это был первый матч за сборную России на домашнем льду. Ощущения — супер, совсем другая атмосфера. Играть было одно удовольствие, — сказал нападающий.