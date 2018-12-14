Песков в ответ Кадырову: регионам всегда не хватает денег
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании Чечни. Представитель Кремля заявил, что регионам всегда не хватает денег.
«Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — приводит слова Пескова РБК.
При этом он отметил, что вопрос о финансировании из федерального бюджета находится в ведении правительства, а не президента.
Напомним, что накануне глава Чечни Рамзан Кадыров посетовал в интервью на нехватку финансирования. По его словам, экономическое развитие республики могло бы идти более быстрыми темпами при условии выделения всех запланированных средств на федеральные программы.ОбществоВласть
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