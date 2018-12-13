Новости экономики

16:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Кадыров: развитию Чечни помешало недостаточное финансирование из бюджета

15:47, 13.12.2018
Кадыров: развитию Чечни помешало недостаточное финансирование из бюджета
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что республика могла показать больший экономический рост. Однако федеральный бюджет недостаточно финансировал программы.

«Если бы федеральный центр не срезал для нас целевую федеральную программу. Нам только дали 75 млрд руб., говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья? Даже элементарно мы не восстановили аэропорт нормально», — заявил Кадыров в ходе интервью для телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что Чечне мешали некоторые чиновники.

«Много мешали, смотрели через бинокль, вот Кадыров с бородой, плохо говорит на русском, вчерашний воин с автоматом, сегодня политикой и экономикой занимается», — добавил Кадыров.

По мнению главы республики, «никаких привилегий» у региона нет. При этом он подчеркнул, что Чечне очень сильно помогает доверие президента РФ Владимира Путина.

ЭкономикаБюджетОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок