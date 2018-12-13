Кадыров: развитию Чечни помешало недостаточное финансирование из бюджета

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что республика могла показать больший экономический рост. Однако федеральный бюджет недостаточно финансировал программы.

«Если бы федеральный центр не срезал для нас целевую федеральную программу. Нам только дали 75 млрд руб., говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья? Даже элементарно мы не восстановили аэропорт нормально», — заявил Кадыров в ходе интервью для телеканала «Россия 24».

Он также подчеркнул, что Чечне мешали некоторые чиновники.

«Много мешали, смотрели через бинокль, вот Кадыров с бородой, плохо говорит на русском, вчерашний воин с автоматом, сегодня политикой и экономикой занимается», — добавил Кадыров.

По мнению главы республики, «никаких привилегий» у региона нет. При этом он подчеркнул, что Чечне очень сильно помогает доверие президента РФ Владимира Путина.