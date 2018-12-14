Постпреду главы Удмуртии при президенте РФ будут выплачивать компенсацию за проживание в Москве

Постоянному представителю главы Удмуртии при президенте РФ — вице-премьеру Михаилу Хомичу будут выплачивать компенсационную выплату, учитывающую различие величины прожиточного минимума в Москве и в Удмуртской Республике. Хомич на постоянной основе проживает и работает в Москве.

Размер компенсационной выплаты определяется умножением величины денежного содержания постпреда на коэффициент, который в 2019 году составляет 0,5. Это делается «в целях обеспечения социальной защищенности» постпреда главы УР при президенте РФ, говорится в подписанном председателем правительства УР Ярославом Семеновым постановлении. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Доход Михаила Хомича за 2017 год, согласно опубликованной декларации, составил 4,5 млн рублей. Исполняющим обязанности постпреда он был назначен 19 апреля 2017 года, а в сентябре 2017-го избавился от приставки «и.о.».