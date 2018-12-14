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Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -8

05:32, 14.12.2018
Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -8
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 14 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в республике небольшой снег. Ночью в отдельных районах сохранится гололед.

Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -3°С до -8°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.

Общество Татарстан
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