Тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо: «Шанс выиграть у «Зенита» в Казани есть»

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо рассказал о подготовке своей команды к Финалу четырех, который пройдет в Казани 14—15 декабря.



— У нас все неплохо, хорошо играем в последнее время. Очень рад за всех своих ребят, за весь наш клуб. Второй раз подряд играем в Финале четырех Кубка России и очень этому рады.

— Что можете сказать про казанский «Зенит». Клубный чемпионат мира что-то для вас показал?

— Думаю, что после этого турнира казанцы стали сильнее. После таких результатов обычно следует подъем у таких клубов, как «Зенит». Думаю, они стали еще лучше. Игры с «Факелом» и «Локомотивом» в гостях это показали. Ну и, в любом случае, это Казань. Клуб, который всегда играет только на победу.

— Ваш клуб сорок дней был на выезде. Наверное, вам теперь не страшен никакой соперник?

— Да, мы в клубе решили, что такой затяжной выезд будет лучше в данной ситуации. Это был хороший опыт, и я хочу поблагодарить каждого игрока, который был с нами. Видеть друг друга каждый день — кого-то это сплачивает, кому-то мешает. У нас все отлично, думаю, нам пошла на пользу такая длительная поездка.

— Владимир Алекно сказал, что сильная сторона «Кузбасса» — это вы, так как даете команде необходимое настроение. Что можете сказать о сильной стороне «Зенита»?

— Это команда, которая очень долго играет вместе. Клуб, в котором практически безболезненно произошла смена Леона на Нгапета. Конечно, их игра стала другой. Более быстрой — много передач в четвертую зону на Эрвина. Плюс от него ждут хорошей игры в защите и на приеме. Нагрузка в атаке в нынешнем «Зените» сместилась в сторону Михайлова и центральных нападающих. Хотя как бы они не играли, в России они продолжают всех побеждать. Но мы готовились. Если покажем командный волейбол, то шанс обыграть казанцев на их площадке, безусловно, будет, — приводит слова Саммельвуо корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Зенит-Казань» сыграет в полуфинале с кемеровским «Кузбассом» завтра, в 19.00 мск, в Центре волейбола. В другом полуфинале, в 16.00, встретятся новоуренгойский «Факел» и питерский «Зенит».

