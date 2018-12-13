Игорь Кобзарь: «В казанском «Зените» ушел один лидер — появился другой»

Связующий «Кузбасса» Игорь Кобзарь рассказал о подготовке своей команды к Финалу четырех, который пройдет в столице Татарстана 14—15 декабря.

— У нас все отлично, очень рады, что попали в Финал четырех. Надеемся на интересные игры, хорошие команды в Казань приехали. Будет большой опыт для нашей команды.

— Только ли опыт? Учитывая неудачное выступление «Зенита» на клубном чемпионате мира, его можно обыграть?

— Все возможно в спорте. Даже аутсайдеры обыгрывают лидеров.

— Насколько поменялся казанский клуб по сравнению с прошлым сезоном, когда в финале кубка играл против «Кузбасса»?

— Ушел их лидер, Вильфредо Леон. Теперь у них другой лидер. Но «Зенит» есть «Зенит». Выходишь в зал, поднимаешь голову и под сводами все видно. Столько титулов просто так не выигрывают. В Казани особенная психология победителей.

— В кемеровском клубе много ребят, которые играли в Казани в прошлом. Насколько проще или сложнее в связи с этим обстоятельством?

— Лично мне, пожалуй, проще. Понимаю с кем имею дело и знаю к чему готовиться, — приводит слова Кобзаря корреспондент «Реального времени».



Напомним, что «Зенит-Казань» сыграет в полуфинале с кемеровским «Кузбассом» завтра, в 19.00 мск, в Центре волейбола. В другом полуфинале, в 16.00, встретятся новоуренгойский «Факел» и питерский «Зенит».