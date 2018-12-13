Владимир Алекно: «Обидно или не обидно проиграли в Польше — без разницы. Нужно идти дальше»

Главный тренер «Зенита-Казань» Владимир Алекно рассказал, в каком состоянии его подопечные подходят к Финалу четырех, который пройдет в столице Татарстана 14—15 декабря.

— Как состояние команды после более чем двухнедельного отсутствия в Казани?

— Вроде все живы-здоровы. У Максима Михайлова была температура вчера, но вроде бы в итоге все будет в порядке.

— Как дела у ребят? Смогли они вернуться в нормальное состояние после обидного поражения в Польше…

— У нас есть какой-то выбор? Обидное — не обидное, без разницы. Нужно играть, идти дальше.

— Скажите пару слов о сопернике по полуфиналу, кемеровском «Кузбассе»…

— В целом Финал четырех будет очень сильный, достойный. Приехали сильнейшие команды чемпионата России, которые по праву участвуют в таком турнире. Еще в прошлом году, в финале, «Кузбасс» доставил нам достаточно проблем. Кемеровчане всегда бьются, никогда не сдаются. Они сильны как команда. Есть там определенный уровень в техническом плане, они используют свой арсенал по максимуму. Есть настроение, которое задает тренер. Нам будет очень тяжело с ними.

— После поездки в Польшу и Сибирь на что сделали особенный акцент? Физика или какие-то игровые нюансы?

— Да на все вместе. Была задача их восстановить. Навести порядок не только в голове, но и в общем состоянии. Были тяжелые перелеты, много смен часовых поясов. Давайте не забывать, что это люди, а не машины. В общем-то, они нуждаются в восстановлении, в адаптации, — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».

Напомним, что казанцы сыграют в полуфинале с кемеровским «Кузбассом» завтра, в 19.00 мск, в Центре волейбола. В другом полуфинале, в 16.00, встретятся новоуренгойский «Факел» и питерский «Зенит».