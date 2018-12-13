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Власти Казани к Новому году перекроют движение по двум улицам

18:23, 13.12.2018
Власти Казани к Новому году перекроют движение по двум улицам
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани будет ограничено движение транспорта по двум улицам в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий.

Как следует из сборника документов мэрии Казани, ограничение будет действовать с 00.00 25.12.2018 до 00.00 09.01.2019 на следующих участках:

  • в обе стороны по улице Сибгата Хакима — на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;
  • в обе стороны по улице Бондаренко — на участке от жилого дома №3 до примыкания к улице Сибгата Хакима.

Ранее «Реальное время» рассказывало, куда казанцы собираются отправиться отмечать Новый год и почему Россия становится все популярнее.

Напомним, средний россиянин планирует потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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