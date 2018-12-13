Власти Казани к Новому году перекроют движение по двум улицам

В Казани будет ограничено движение транспорта по двум улицам в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий.



Как следует из сборника документов мэрии Казани, ограничение будет действовать с 00.00 25.12.2018 до 00.00 09.01.2019 на следующих участках:

в обе стороны по улице Сибгата Хакима — на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;

в обе стороны по улице Бондаренко — на участке от жилого дома №3 до примыкания к улице Сибгата Хакима.