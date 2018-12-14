В Татарстане выдано автокредитов на 21,7 млрд рублей

С января по октябрь 2018 года в Татарстане было выдано кредитов на покупку автомобиля на 21,7 млрд рублей, что на 0,6% больше показателей аналогичного периода 2017 года (21,57 млрд рублей).

В целом по России, по данным НБКИ, в январе — октябре 2018 года сумма выданных автокредитов составила 485,4 млрд рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (393,5 млрд рублей).

Самые большие суммы выданных автокредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (55,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37,1 млрд руб.), Московской области (35,8 млрд руб.), Республике Татарстан (21,7 млрд руб.) и Республике Башкортостан (19,4 млрд рублей).

