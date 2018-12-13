Минфин Удмуртии: госдолг республики за месяц сократился на 1 млрд рублей

Госдолг Удмуртии за ноябрь сократился на 1 млрд рублей. На 1 декабря он составил почти 46,6 млрд рублей.

При этом объем бюджетных кредитов в общей сумме госдолга за месяц сократился на 5,7 млрд рублей, а кредитов, взятых в банках, увеличился на 4,7 млрд.

Расходы на обслуживание госдолга на 1 декабря составили почти 2 млрд рублей, сообщает Минфин республики. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, согласно принятому бюджету на 2019 год, к концу следующего года госдолг УР должен сократиться до 46 млрд рублей.

Ранее стало известно, что российский Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.

