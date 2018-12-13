В детской больнице в центре Перми треснула стена, решается вопрос об эвакуации

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В детской больнице №3 в Перми в четверг утром, 13 декабря, образовалась трещина в подвале здания.

По предварительным данным, стена, где появилась трещина, не является несущей стеной. Часть помещений оказалась затопленной из-за прорыва водопровода. В момент аварии в больнице находилось 255 человек, из них 144 ребенка.

В настоящее время решается вопрос об эвакуации здания. Новых детей в больнице временно не принимают, часть переводят в другие учреждения, сообщил начальник управления по работе с обращениями граждан в Фонд капитального ремонта Пермского края Виктор Казеев.

На место выехали экстренные службы города. Ремонтная бригада «Нового-Прикамья» ведет откачку воды в подвале. Водоснабжение в больнице восстановлено.

Напомним, ранее из школы в центре Уфы эвакуировали более тысячи человек