Из школы в центре Уфы эвакуировали более тысячи человек

Из здания школы №41 в Уфе в понедельник днем, 3 декабря, было эвакуировано более тысячи человек.

В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что в учебном учреждении произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Эвакуацию проводил персонал школы, всего было выведено 750 человек, остальные — сотрудники школы.

В настоящее время школа работает в штатном режиме.

Напомним, ранее из Гостиного двора в Уфе спасатели эвакуировали более 1,5 тысячи человек.