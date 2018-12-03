Из школы в центре Уфы эвакуировали более тысячи человек
Из здания школы №41 в Уфе в понедельник днем, 3 декабря, было эвакуировано более тысячи человек.
В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что в учебном учреждении произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Эвакуацию проводил персонал школы, всего было выведено 750 человек, остальные — сотрудники школы.
В настоящее время школа работает в штатном режиме.
Напомним, ранее из Гостиного двора в Уфе спасатели эвакуировали более 1,5 тысячи человек.Общество Башкортостан
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