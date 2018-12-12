Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,25—66,7 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам аналитика, курс российской валюты будет зависеть от аукционов ОФЗ. На них будут предложены выпуск 25083 с погашением в 2021 году в объеме 16,179 млрд рублей и выпуск 29012 с погашением в 2022 году в объеме 5 млрд рублей.

Также рынок будет находиться в ожидании данных по индексу потребительских цен в США за ноябрь (прогноз — 0,0%) и еженедельного отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (прогноз — 3,0 млн).



Напомним, что 10 декабря эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 66,1—66,6 за 1$.