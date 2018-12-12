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Суд запретил компании «Транс-Лайн» заниматься пассажирскими перевозками в Уфе

16:04, 12.12.2018
Суд запретил компании «Транс-Лайн» заниматься пассажирскими перевозками в Уфе
Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора города о запрете нелегальных пассажирских перевозок в столице республики.

Основанием для обращения послужили результаты прокурорской проверки. Компания «Транс-Лайн» проигнорировала участие в конкурсной процедуре, необходимой для обеспечения наилучших условий транспортировки пассажиров и их безопасности, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, компания не получила свидетельство об осуществлении перевозок, тем самым нелегально перевозила граждан по муниципальным маршрутам Уфы.

По данному факту прокурор города обратился в суд, потребовав прекратить незаконную деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что рынок перевозок покинули 1,3 тысячи автобусов нелегальных перевозчиков в Уфе.

ОбществоБизнесТранспорт Башкортостан
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