Более 5 тысяч россиян не могут вылететь на Хайнань из-за долгов «Жемчужной реки»

Более 5 тыс. россиян не могут вылететь на китайский остров Хайнань из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» перед авиакомпанией «ИрАэро».

«По предварительным подсчетам, туристов, которые не могут улететь из регионов на Хайнань по купленным турам в связи с неоплатой туроператором программ «ИрАэро», насчитывается свыше 5 тыс. человек, в одном только Красноярске в подвешенном положении оказались более тысячи туристов, оплативших путевки, но теперь лишившихся запланированного отдыха», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Представитель Росавиации сообщил, что «Жемчужная река» продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы. В ведомстве сообщили, что проинформировали о признаках мошенничества правоохранительные органы, передает «РИА Новости».



Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тыс. российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.



Вчера первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.