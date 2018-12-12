Fitch заявило о возможной продаже «Татнефтью» банка «Зенит» в будущем

Fitch Ratings сообщило о присвоении московскому банку «Зенит», чьим основным акционером является «Татнефть», рейтинга BB со «стабильным» прогнозом. Долгосрочный рейтинг дефолта «Зенита» обусловлен умеренной вероятностью предоставления банку поддержки со стороны материнской компании в случае необходимости, сообщает агентство.

Кроме того, Fitch оценивает вероятность продажи банка. По мнению агентства, в среднесрочной перспективе она маловероятна. «Вместе с тем, по информации, полученной агентством от менеджмента, такая возможность существует в долгосрочной перспективе, когда будет проведена полная расчистка банка и повышена его эффективность», — говорится в сообщении.

Слухи о том, что «Татнефть» планирует продать «Зенит», активно ходили осенью 2017 года, хотя и банк, и нефтяная компания их категорически опровергали. Тогда СМИ писали, что планы по продаже — задача на будущее. До этого якобы необходимо провести расчистку баланса банка, чтобы он стал интересен для инвесторов. При этом многие эксперты не раз отмечали, что участие в капитале «Зенита» скорее отрицательно сказывается на капитализации «Татнефти».