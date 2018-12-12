Сотрудники ОАО «ТАИФ-НК» приняли участие в торжественном заселении нового дома

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

В преддверии Нового года еще семь сотрудников ОАО «ТАИФ-НК» смогли улучшить жилищные условия. В 49 микрорайоне г. Нижнекамска сегодня прошло очередное торжественное вручение ключей работникам бюджетной сферы и градообразующих предприятий. Сотрудники ОАО «ТАИФ-НК» смогут справить новоселье уже в ближайшие дни благодаря программам социальной ипотеки и дополнительной ипотечной программе, реализованной при поддержке Акционера.

Инвестор строительства дома №35 по улице 30 лет Победы — Государственный жилищный фонд при президенте РТ. Технический заказчик и подрядчик — ООО «ЖИК-НК». В доме 10 этажей, два подъезда, общая площадь квартир составляет около 3800 кв. м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке — с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, остеклением лоджий, сантехникой, газовыми плитами, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

Программа социальной ипотеки реализуется в России только на территории Республики Татарстан. Она стартовала в 2005 году и предполагает обеспечение граждан доступным жильем в качественной чистовой отделке в новостройках. Всего за период 2005—2018 гг. в новые микрорайоны г. Нижнекамска заселились 759 семей работников ОАО «ТАИФ-НК». Реализацию ипотечных программ компания планирует продолжить и в дальнейшем, что позволит обеспечить жильем всех нуждающихся сотрудников.