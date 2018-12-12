В Шереметьево отобрали люксовые часы у известного российского футболиста

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим — Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока известного российского футбольного клуба, говорится в сообщении на официальном сайте ФТС. Имя футболиста и название команды, за которую он выступает, не разглашается.

Известно, что спортсмен прошел по «зеленому коридору», обозначив, что у него отсутствуют товары, подлежащие таможенному декларированию.

В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Одни часы находились на руке футболиста, а другие во внутреннем кармане куртки.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию», — пишет Sport24.