Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,40—67,15 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, рубль накануне консолидировался около отметки в 66,80 руб./дол. на фоне падения нефтяных котировок (мин. 58,57 дол./бар.) и усиления геополитической напряженности — информация об отправке военного корабля США в Черное море.

Кроме того, члены ОПЕК не смогли достигнуть консенсуса относительно общего объема сокращения добычи и распределения квот между государствами. Важным станет подписание нового соглашения в рамках ОПЕК+ сегодня.

Тем временем экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели обогнал импорт впервые с 1949 года (экспорт 9 млн. бар, импорт 8,8 млн. бар.).

Накануне курс доллара к рублю прогнозировался в интервале 66,25—66,95 за 1$.