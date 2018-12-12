В Казани произошел пожар в подвале строящегося дома в ЖК «XXI век»

В Казани произошел пожар в подвале строящегося дома в жилом комплексе «XXI век».

Информация о возгорании в подвале строящегося 18-этажного здания по улице Камалеева поступило в 8.13. О горении утеплителя сообщил прораб.

На месте работают пожарные Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

На прошлой неделе в Казани произошел пожар на крыше строящегося ЖК «Манхэттен». В результате происшествия никто не пострадал.