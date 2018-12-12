В США эвакуировали здание Facebook из-за угрозы взрыва
В США один из корпусов компании Facebook был эвакуирован из-за угрозы взрыва.
Речь идет о здании на территории кампуса компании в городе Менло-Парк (Калифорния), сообщает NBC.
В полиции сообщили, что поступил звонок с сообщением о бомбе. После этого из корпуса эвакуировали людей. К месту происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов и команды саперов.
По итогам проверки угроза взрыва не подтвердилась, говорится в заявлении управления городской полиции в Twitter.
В прошлом году здание Белого дома в Вашингтоне было временно закрыто на вход и выход из-за подозрительного пакета. Также проводилась эвакуация журналистов и рабочих из северной части здания.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым