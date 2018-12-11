Министр спорта РФ предложил провести Игры стран СНГ в Казани
Министр спорта РФ Павел Колобков предложил провести первые в истории Игры стран СНГ в 2020 году в Казани.
Инициативу министр обсудил в рамках встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает ТАСС. По словам Колобкова, организация Игр стран СНГ продемонстрирует способность спорта «объединять людей разных стран, культур и мировоззрений».
«Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани», — отметил министр.
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